Veel kestab kukeaasta, siis tuleb koera-aasta, aga millal saabub inimeseaasta?

Eelmise aasta suurimaks kirjandussündmuseks võib pidada seda, et viimastel aastatel lausa rahvakirjaniku seisusesse tõusnud romaanikirjanik Valdur Rindkere (OMG, WTF) võitis kirjanike liidu romaanivõistluse peapreemia. Tema 640-leheküljeline ajalooline seiklusromaan “Kõik need mehed” pälvis nii žürii kui ka lugejate tunnustuse. Raamat tõusis komeedina müügiedetabelite tippu, purustades kõik varasemad müügirekordid.

Romaani autorit ootavad külla nii suured kui ka väikesed raamatukogud, kus tänulikud lugejad tahavad kohtuda elava klassikuga. Juba on teada, et romaani ainetel valmib film, asjatundjad on teosele ennustanud ka kultuurkapitali aastapreemiat.