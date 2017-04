Veel on võimalus registreerida suurele üleriigilisele võistumängimisele

Eesti Pärimusmuusika Keskus kutsub kõiki noori osalema suurele üleriigilisel võistumängimisel. Võistumängimisele on oodatud kõik muusika- ja huvikoolides ning eraõpetajate käe all õppivad poisid ja tüdrukud alates 7. eluaastast.

See on ainus konkurss Eestis, kus noored saavad mõõtu võtta pärimusmuusika mängimises. Konkursi käigus valib välja auväärne žürii vabariigi parimad noored pärimusmuusikud. Registreerumiseks on jäänud vaid viimased päevad, südikad ja toredad noormuusikud saavad end kirja panna 13. aprillini 2017.

Iga-aastane võistumängimine toob kokku hulga noori üle Eesti, kes lisaks mõõduvõtmisele saavad osaleda erialases õpitoas ning uute sõpradega jämmi vormis mänguoskusi lihvida. Alati meeleolukaks kujunenud konkursil hinnatakse traditsiooni tundmist ja individuaalset meisterlikkust. Osalejatelt oodatakse kahte eriilmelist, vabalt valitud Eesti pärimusmuusika pillilugu, millest üks peab pärinema esitaja kodukandist. Võistumängimisel võib osaleda kõikide pillidega, sest lisaks rahvapillidele saab neid lugusid suurepäraselt mängida ka klassikalistel instrumentidel.

„Peame kõiki osalejaid tublideks, sest tänu nende pealehakkamisele ja julgusele end proovile panna säilib Eesti pärimusmuusika pillimängutraditsioon,“ kinnitas suure üleriigilise võistumängimise projektijuht Anu Rannu. Seetõttu tunnustatakse tema sõnul osalejaid mitmesuguste auhindadega. „Parimatest parim saab esinemisvõimaluse juba sel suvel XXV Viljandi pärimusmuusika festivalil. Grand prix võitjale on auhinnaks ka rahaline ergutus. Kahele noorele lootustandvale muusikule on Eesti Pärimusmuusika Keskus välja pannud prii pääsu rahvusvahelisse muusikalaagrisse EestiETNO. Pärjatatud saavad ka kõikide pilligruppide parimad,“ lisab Anu Rannu.

Suur üleriigiline võistumängimine, kus publiku ette astuvad noored lootustandvad muusikud, toimub üheksandat korda Viljandi pärimusmuusika aidas 28. aprillil kell 11. Võistumängimine on avalik kontsert-konkurss , mida võivad tulla kuulama ka need, kes ise ei osale. Registreerumine konkursile lõpeb 13. aprillil. Täpsem info SIIT.