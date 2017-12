VEEL ÜKS SOOV | Just sellest salmist saab tänavune jõuluhitt

Möödunud reedel lõppenud Eesti Rahvusringhäälingu jõululuuletuste konkursile laekus 1552 jõulusalmi. Konkursi võitis Ants Välimäe luuletusega "Veel üks soov".

Raadio Tallinna peatoimetajale, paljude laulutekstide autorile ja luulekonkursi töödega tutvunud Maian Kärmasele jättis võidutöö sügava mulje.

"See oli tõeliselt ajatu luuletus. /.../ Ilusa stiilitajuga, ilusate kujunditega ja sellesse hetkesse väga selgelt viiv - neid salme lugedes tuleb pilt tõesti silme ette. /.../ See on maitsekalt teostatud südamlik luuletus," iseloomustas Kärmas ERR-is konkursi võidutööd.

Ämbritega tüdruk viipab juustukarva kuult,

aknal seisab väike poiss ja sosin tuleb suult

Villasokk on varba otsas, ninast piilub nohuke,

ühes peos soe meega piim ja teises sulab kohuke

Nõnda öösse vaatab poiss ja ütleb et on olnud hea

Jõulutaat, Sul soovidega kirjutasin mõne rea

oma soovile veel lisaks natukene palun - luba

kõikidele oma kodu, piparkooke, sooja tuba.

(Ants Välimäe, "Veel üks soov")