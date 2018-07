Olin juba teadlik, et alates piiripunktist sind ja sinu tegemisi igal sammul jälgitakse - välismaalasel, saati, kui sa sisened sellesse riiki mitte n-ö ametliku turistina, kelle käigurajad on niikuinii ette kirjutatud, vaid teatud mõttes siiski vabakäigul oleva külalisena. Mis on muidugi petlik.