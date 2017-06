VIDEO: Eesti kõige viltusem kirikutorn ja üks kaunim ürgorg on lummavad

Karksi ürgorG pakub imelisi vaateid. See on Eesti üks kaunim ürg, mille veerel on Peetri kirik – aastail 1773–1778 ehitatud lihtne, aga see-eest praegusel ajal eriline kirik. Nimelt see on nii viltu, et teist sellist Eestis leida pole.

Kirik on Karksi ordulinnuse varemete idaküljele. Kiriku ehitamisel kasutati ära osa linnusemüüri, mis jäi kiriku üheks seinaks. Ilmselt maastiku omapära ja selle tõttu, et kirik on otse linnuse välisküljes, ongi torn aja jooksul viltu vajunud.

