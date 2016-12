Jõululaupäev on käes ja punast kuube kandvatel tegelastel on käed-jalad tööd täis.

Jõuluvana Jassu ja jõulumemm Mann rääkisid, et nende põhiaur läheb praegu päkapikkude ohjeldamisele, et kõik saaks õigesti tehtud ja õigele lapsele läheks õige kingitus.

Ka päkapikud kasutavad nutiseadmed, kuhu nad on aasta jooksul pannud kirja kõik laste tegemised ja näiteks selle, kas hommikune puder on ära söödud ja voodi alt koristatud. Päkapikkudele on ju voodi all tolmurullide vahel halb turnida.