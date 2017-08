VIDEO | Kas teed odava ja kalli viiuli kõlal vahet?

Youtube'i kogub kuulsust video, kus USA viiuldaja

Rob Landes mängib vaheldumisi nii internetipoest ostetud pillil kui ka 1700 aastal Itaalias valmistatud viiulil.

Esimene lugu mida ta igal viiulil mängib, on Leonard Coheni "Hallelujah" ja teine on AC/DC lugu "Thunderstruck".

Landes alustab mängimist 62 dollarit maksnud Amazoni internetipoest ostetud viiulil, seejärel mängib itaalia meistri Vincenzo Panormo 1794 aastal valmistatud viiulil, mis maksab 130 000 dollarit, järgmine pill on Giuseppe Scarampella valmistatud viiul, mis maksab 185 000 dollarit ning viimane, millega Landes mängib, on Carlo Antonio Testore loodud viiul, mis maksab tänapäeval 285 000 dollarit.

Miks on vanad viiulid nii kallid? Kõigepealt sellepärast, et neid on nii vähe maailma alles jäänud. Teiseks usuvad muusikud, et vanade Itaalia meistrite loodud instrumendid ületavad teiste pillimeistrite loodud viiuleid just oma kõla ja kvaliteedi poolest. Usutakse, et külmem kliima, mis valitses Euroopas 1200 kuni 1800 aasate keskpaigani, aitas kasvatada tihedamat puukoort, mis mõjus pillide valmistamisel kasutatud puidule, andes viiulitele nende suurepärase kõla. Lisaks on vana Itaalia muusikariista omamine muusikule ka staatuse küsimus.