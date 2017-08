VIDEO | Kuidas astronaudid kosmoses pead pesevad?

Ulmefilmides ei näidata meile tavaliselt, kuidas käib igapäevaelu kosmoselaevas, kui seal tuleb tegutseda kaaluta olekus.

Üleüldse tundub kaaluta olek puhas lust olevat, kuid tegelikkuses on igapäevatoimingute tegemine päris raske, eriti kui su töökoht on rahvusvahelises kosmosejaamas. Nüüdseks on astronaudid arendanud välja nii mõnedki oskused ja nipid, kuidas kosmoses mitte ainult ellu jääda, vaid seal ka mugavat olla.

Neljal kosmosemissioonil käinud mehhaanikainsenerist astronaut Karen Nyberg tegi isegi väikese õppevideo, kuidas kosmosejaamas pead pesta, mis võib osutuda üpris keeruliseks, kuna vesi kaaluta olekus ei voola, vaid pigem hõljub kuulikestena ümber pea.

Peapesuks on vaja kotikest sooja veega, loputamist mitte vajavat šampooni, rätikut ja kammi.

Vesi tuleb kotist ettevaatlikutl peanaha kohal välja pigistada ja see juustesse hõõruda, seejärel korrata sama protseduur šampooniga ning juuksed rätikuga üle hõõruda. Kuigi peapesuvahend ei vaja väljaloputamist, lisab Nyberg veel natukene vett, kammib juuksed läbi ja kuivatab need rätikuga.

Vesi, mis juustest minema lipsas, aurustub kosmosejaamas ning see taaskasutatakse, muutes auru uuesti joogiveeks.

Astronaut Chris Hadfield aga näitab, kuidas kosmoses hambaid pesta.