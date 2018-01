VIDEO | Kuula, kuidas kõlab Arvo Pärdi "Ukuaru valss" saja mandoliini esituses

"Ukuaru", Aksel (Lembit Ulfsak) ja Minna (Elle Kull). Foto: Tallinnfilm

Eestlased armastavad valssi tantsida. Üks paljude inimeste lemmikvalssidest on "Ukuaru valssi", mille autoriks on Arvo Pärt, helilooja, kelle looming on oluliselt muutnud meie arusaamist muusikast.