VIDEO | Lätis kalpsas lumisel põllul ringi känguru, kelle külamehed võrguga kinni püüdsid

Neljapäeva hommikul õnnestus Kesk-Lätis Iecava vallas kohalikel kinni püüda eksinud känguru, kes oli sealkandis ringi hüpanud vähemalt ühe ööpäeva. Ükski kängurupidaja pole eksootilist looma seni enda omaks tunnistanud.

„Abikaasa läks koos töökaaslastega hommikul ühe talumaja juurde tehnikat viima. Peremees rääkis, et tema õunapuude all magas terve öö üks känguru,” vestis Läti Delfile üks kohalik. Mehe filmitud videos näeb kängurut varavalges mööda põldu ringi kalpsamas.

Kängurut nähti ka kolmapäeval ning ajakirjanikud tundsid huvi, kas loom võib pärit olla lähedalasuvast väikeloomaaiast. Loomaaia pidaja Varis Ķelpe ütles, et tema neljast kiibistatud kängurust pole ükski põgenema pääsenud.

Ķelpe arvas et sellist vabalt ringi hüppavat kängurut on võimatu kätte saada ning koerastki pole abi. Ta arvas, et ainus võimalus känguru kätte saamiseks on siis, kui loom satub tihnikusse ja jääb kinni. „Selline vabaks pääsenud känguru võib kõvasid uksi või aknaid katki lüüa,” rääkis kohalik kängurupidaja.

Riia loomaaia spetsialist Māris Lielkalns arvas samas, et kuna praegune ilm pole kängurule kohane, hakkab loomal peagi külm, ta ei leia toitu ning teda on siis ehk lihtsam kinni püüda. Siiski olla see raske ja tõenäolisemalt külmuvat känguru enne ära. Võimalik olla tema sõnul ka selline variant, et känguru leiab kodutee üles, tunneb oma peremehe ära ning jääbki koju.

Täna hommikul võtsid tehnikat vedanud töömehed ise päästeoperatsiooni ette. Pärast mõningaid jõupingutusi said nad känguru õunapuude vahelt võrgu abil kätte. Loom proovis küll vastu hakata ja põgenema pista, kuid meestele näis, et hüppaja on juba üsna palju külma saanud ja ära väsinud.

„Kui ta oleks väljas pidanud veel ühe sellise öö veetma, poleks ta vast vastu pidanud,” arvas üks meestest.

Algul panid püüdjad känguru küüni, kuid hiljem tõid looma tuppa sooja. Riia loomaaiast lubati päeva jooksul abi saata ning loom enda juurde elama võtta. Esmalt jääb jooksus olnud känguru paariks nädalaks karantiiniosakonda, kus vaadatakse, kuidas ta end tunneb, kui hästi sööb ning ega tal tervisehädasid teki.