Pakase tõttu jäi väike värvuline USA-s Idahos jalgupidi metalltoru külge kinni ega suutnud enam lendu tõusta.

Õnneks märkas hädas lindu abivalmis mees, kes vindil taas lendu aitas tõusta.

"Uue aasta esimesel hommikul söötsin hobuseid ja märkasin, et väike linnuke, vint, kes oli maandunud joogiküna lähedale rauast piirdeaiale, püüdis sealt õhku tõusta, aga ei suutnud. Joogiküna on elektriküttega, see ei külmu kinni ning linnud kasutavad sageli võimalust sealt juua.

See värvuline oli aga oma jalad kogemata märjaks teinud ning külmus seetõttu pärast joomist metalltoru külge kinni," selgitas Nelson Wilson.

Kraadiklaas näitas, et õhutemperatuur oli tol hetkel umbes -18 kraadi.

Mees püüdis esialgu käega linnu jalgu soojendada, kuid hirmunud vint hakkas rabelema. Kuna asi võttis aega, muutus lind järjest rahutumaks. Siis aga tuli Wilson mõttele puhuda linnu jalgdele sooja hingeõhku. Pisut näppudega kaasaaitamist ja vint oligi taas võimeline taevalaotusse lendama.

"Milline suurepärane võimalus alustada uut aastat!" rõõmustas linnu elu päästnud Wilson.