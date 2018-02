VIDEO | Miks pole mõtet pahandada, kui laps mobiiltelefoniga mängib?

Eestis on mänguasjade areng teinud tohutu hüppe justkui kiviajast infoajastusse, selgus Tartu Mänguasjamuuseumis sajale aastale tagasi vaadates.

"Mänguasjad on muutunud, aga mängimine ise tegelikult mitte. Nukk on ikka nukk, mis siis et tänapäevane Barbie on plastist ja sõjaaegne nukk papimassist, mängida saab nendega ühtemoodi. Mänguasjadega mängitakse ikka nii, et võetakse need kätte ja tehakse nendega midagi või jutustatakse lugu, ütleb Tartu Mänguasjamuuseumi arendusjuht Marge Pärnits.