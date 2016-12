VIDEO: Millist lehte Herbert Ving loeb, et targemaks saada

Eesti kuulsaim postiljon, Herbert Ving, soovitab eestlastel lugeda Maalehte. "Maaleht on on maalähedane ja Eesti inimene on ka maalähedane," põhjendab Ving oma intervjuus. "Kõik sünnib lugeda ja sa saad targemaks."