VIDEO: Mis mäng on maamehe golf? Vaata!

Tiri-Jakobi talus Võrumaal saab mängida maamehe golfi, milleks kasutatakse kahe rusika suurust palli ja golfikeppi, mis meenutab kepi otsa torgatud puukotta.

Sellise mängu mõte saadi Soomest ja arendati ise edasi. Rada on üheksa auguga ja kaks kilomeetrit pikk, algab talu juurest, kulgeb küngastest üles ja alla, viib läbi metsa, kus on metsmaasika- , mustika- ja seenekohad ning lõppeb veiste karjamaal. Seal saab mängida varakevadest hilissügiseni. Plaan on teha raskemaid radasid juurde.

„Meil on tänavu päris palju rahvast käinud ja ma pole mitte ühtegi tõredat või tigedat inimest näinud,“ särab golfimängu tutvustav Karin Sepp. „Golfirajalt tagasi tulles on kõik üliõnnelikud. Kui mõni lastest astub lehmakoogi sisse või on vasikat näinud, siis on nalja palju ja tuju väga hea.“ Pererahvas lausa julgustab lehmakoogi sisse astuma, siis pidavat suurem rikkus majja tulema.

Pärast golfi mängimist saab süüa saviahjus minuti-paariga valmivat pitsat.