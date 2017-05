VIDEO: Mis on saanud salapärasest Kiltsi rüütlimõisast?

Reisiportaal tutvustab Eesti kultuuriväärtusi, mille seisukord hakkab ajahambale alla jääma, aga ka neid, mida on suudetud hoida või taastada.

Haapsalu-Rohuküla tee ääres asuvad pika ajalooga Kiltsi rüütlimõisa varemed, millest on praeguseks vähe järel. Kohati on säilinud peahoone portaali kaunistused, millele ilmselt okupatsiooni ajal on lisanud värvi nõukogude sõjaväelaste pintslid.

Teise maailmasõja järel kuulus mõisakompleks Nõukogude sõjaväele. 1993. aasta tulekahju järel jäi peahoone varemeisse, külgtiivad olid seda olnud juba varem. 2001–2002 olid hoone tagaküljel suured varingud. 2000. aastal purustasid vandaalid peaportaali lõvimaskarooni ning 2002 murti välja ja varastati külgportaalid.

Praegu kuulub mõis ühele Haapsalu perele, kes on alustanud varemete ümbruse korrastamist.

Täpsemalt loe Reisiportaalist.