VIDEO | Mööda maad ronis kärnkonn, kelle nägu oli talveune ajal ära söödud

Ameerikas Ühendriikides, Connecticuti osariigi metsas sattusid teadurid kokku ilma näota kärnkonnaga.

Massachusettsi ülikooli teadurid olid parasjagu metsas välitöödel, kui vastu nende jalgu ja muid esemeid hüppas korduvalt üks konn. Üks kohalviibinutest, kahepaiksete uurija Jill Fleming vaatas looma lähemalt ning märkas, et vaese Ameerika kärnkonna (Anaxyrus americanus) näos pole ei silmi, nina, lõuga ega keelt, ainult väike avaus seal, kus peaks olema suu.

Ta ütles, et leidu võib selgitada mitmeti. "Tõenäoliseks põhjuseks pean seda, et vigastuse põhjustas mõni konna looduslikest vaenlastest, näiteks mink, kui konn oli talveunes. Kiskja ei lõpetanud mingil põhjusel oma tööd ja konn ärkas kevadel talveunest üles," ütles Fleming.

Teised asja kommenteerinud konnateadlased ütlevad, et sellist asja ei näe kuigi tihti. Nad pakuvad, et tegu võis olla ka mõne parasiidiga.

"Usun, et vigastus toimus just talveune ajal, kuna nägu oli kinni kasvanud ning ma ei usu, et ärkvel see nii oleks läinud," arvab Fleming, kelle sõnul ongi kahepaiksed väga vastupidavad.

Konnad on kõigusoojased loomad ning peavad seetõttu külma aja üle elamiseks talveunne jääma. Kärnkonnad kaevavad end maa alla, eelistatult sügavamale kui maapind külmub, ning nende südametegevus aeglustub ja hingamine lakkab kuni temperatuur kevadel tõuseb.

"Kilpkonnad võivad samuti talveunest välja tulla ning olla sealjuures näiteks jäseme kaotanud. Kilp kaitseb tähtsaid elundeid ning enamik kilpkonni saavad pärast kenasti hakkama. Sellise peavigastusega ringi liikuvat konna pole ma küll varem näinud," ütles Fleming, kes ei usu, et loom enam kuigi kaua elus püsis. "Süüa ta ei saanud ning oli ka kiskjatele lihtne saak."

