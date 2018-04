VIDEO | Suurejooneline Georg Lurichi kuju paigaldati kraanadega ja higi-vere-pisaratega

Vaadake nüüd videost, kuidas suurmees lendas ehk siis maadlussangar Georg Lurich hõljus pronkskujuna üle oma sünnipaiga Väike-Maarja, tähistamaks pühapäevast, vähemasti 15 aastat oodatud monumendi avapidustust.

Me videolugu näitab samba püstitamist, kogete kaadreid, mis kunagi enam reaalsuses ei kordu. Mõningail andmeil, muuseas, on mälestusmärki Lurichile oodatud juba alates tema äkitsest surmast Venemaal, 1920. aastal. Ning kõik need ootuste-lootuste aastad on sümboolselt täidetud olnud ka higi-vere-pisaratega.

Viimaks tõesti: pühapäeva, 22. aprilli keskpäeval saab Väike-Maarja keskväljakul avatuks legendaarse Georg Lurichi ausammas ja oma 142. sünniaastapäeval jõuab meie suurkuju sümboolselt tagasi koju – sünnikohta Väike-Maarjasse.

1876. aasta 22. aprillil sündinud Georg Lurich ei ole kohapeal üksnes legend, vaid igapäevareaalsus. Georgi nime kannab hinnatud külakõrts, mis on enesele korra isegi „rattad alla“ saanud ja kraanaga teise kohta nihutatud. Tõeliselt lurichlik samm!

Vägimehe nime kannavad kohalik rammumeeste võistlus ja korvpallivõistkond, toimub rahvarohke Lurichi teatejooks.