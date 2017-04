VIDEO: Vaata, kuidas Mõniste Muusikapesa õpilased mängivad pilli vaid pärast neljakuust harjutamist

Mõniste kooli muusikapesa Foto: Anni Õnneleid

Kolmapäeva pärastlõunal Mõniste lasteaed-põhikooli uksest sisse astudes on kuulda, et läheduses mängib ansambel. Päris ansambliga siiski tegu pole, toimub kohalike pillimängu õppurite koosmäng. Kusjuures noorim liige on viieaastane ja loeb nooti paremini, kui kirjatähti. Vanimal liikmel on aga eluaastaid turjal 63. Tegu on huvialaõppeharuga, kus saavad muusikat õppida kõik soovijad.