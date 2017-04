VIDEO: Vaata, kuidas tõlgitakse filmi otse kinoekraanilt

1980-ndate ja 1990-ndate alguses oli Hannes Villemson üks Tartu Video tõlkijaist, kes dubleeris lääne filmide piraatvideoid. Haapsalu õudus- ja fantaasiafestivalil esilinastus dokumentaalfilm sellest perioodist ja tõlkijate tööst. Villemson demostreeris, kuidas käib filmi "Naked Gun" tõlkimine otse ekraanilt.

Videofilmide Eestisse toomise ja eesti keelde tõlkimise eest hoolitses “džungliseaduste aegu” Tartu Video. Sellest filmikeskusest levisid filmid videolaenutustesse üle Eesti ning need eestikeelsete tõlgetega filmid olid ülipopulaarsed (neid eelistati venekeelsetele nohuse ninahäälega tõlgetele).

Lauri Rõuk, Hannes Villemson ja Endel Valdas olid kolm Tartu Video tipptõlkijat, keda videofilmide austajad mäletavad siiamaani. Põnev, et tihtilugu küsiti laenutustes filme mitte staarnäitlejate, vaid hoopis Tartu Video tõlkijate järgi. Mehed tegid suurepärast tööd ja rikastasid ka tublisti eesti keelt – näiteks “yoghurt” ja “compact disc” olid meile täiesti tundmatud mõisted kuniks nende filmide kaudu saime aimu, mis asi see jogurt ikkagi on.

Just eeskätt videofilmide kaudu jõudis mainitud ajastul läänemaailma elu Nõukogude Liidu aladele. “Rambo” ja “The Terminator” poleks iialgi siin kinolinale jõudnud, kui just poleks olnud Tartu videokino Thaliat (mille rajas Tartu Video looja Rein Rosenberg).

Videokino oli esimene omalaadne Nõukogude Liidus ning eeskujuks sai ühe filmilevitajast koostööpartneri videokino Soomes – videolaenutus, videokino saal, videotoad, oma kohvik, vastav kujundus.

