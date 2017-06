Vigala Sass: ahv katsetab läbi kõik haigused, ka surma

Kitse- ehk lamba-aasta (veemärk, sinine) annab kaasa põie-, sapipõie- ja munandite ning emakakorratused.

Kits–lammas on artistlik ja distsiplineerimatu. Teda ravida ja suunata saab ainult omal alal veelgi suurem artist. Kits on loom, kes võtab külge väga palju haigusi, eriti vegetatiivse närvisüsteemi omi.

Maakitsel on eelsoodumushaigusi kõige vähem, aga tema maine on nii artistlik ja keeruline, et üksi see toob talle neuroose, eriti selliseid, mis mõjutavad sisenõrenäärmeid (pankreas, kilpnääre, põrn jm). Meeskits on nendest vähem mõjutatud, see-eest on tal tihti korrast ära suguelundid – kas liigerutus või impotentsus. Ning tal tekivad ühtelugu uued partnerid ja situatsioonid.

Tulikits on kitsedest kõige omapärasem. Ta oskab endale haigusi saada nii külmetusest, nakkusest kui toitumisest. Tulikitsedel on üldiselt tegu bronhiidi ja südameneuroosiga ning üleärritatud sapipõie ja maksaga.