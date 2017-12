D-vitamiini ülesanne on kaltsiumi ja fosfori transport läbi rakumembraani, samuti nende transport läbi soolte limaskestade verre, kust neid kasutatakse luukoe moodustamiseks. Neeruvaagna kanalites suunab D-vitamiin kaltsiumi ja fosfori uuesti ringlusse.

Rohkesti on D-vitamiini kalamaksaõlis, vähem piimas, võis ja munades, eriti munakollases. Keetmisel säilib hästi.

Juba ammu märgati, et päikesepaistel paranevad rahhiidihaiged kiiresti. Samuti seda, et rohelised juur- ja köögiviljad hakkasid pärast päikesekiirguse käes olemist rahhiiti ravima. Tänapäeval on saladus lahendatud: asi on rasvataolises ergosteriinis, mida leidub pärmseentes ja taimsetes rasvades ning mis päikesekiirguse mõjul muutub D-vitamiiniks.