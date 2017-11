Taimses toidus sisalduv tselluloos ei seedu, kuid aitab vältida seedetrakti ummistusi ja sellest tekkivaid käärimisprotsesse, s.o soodustab igati ainevahetust.

Kuigi inimese hammastik ei ole päriselt lihasööjate oma, on meie organismi valguline ülesehitus selline, et peame saama ka loomset valku. Söövad ju isegi ahvid pisiimetajaid, kellest nende jõud üle käib. Ekslik on arvata, et meie kliimavöötmes saab organism taimeriigist kõike vajalikku. See on võimalik ainult seal, kus kasvavad õlirikkad taimed nagu arahhis, oliivid, kastanid, kakao, kookos jm, millest inimene võib tõesti saada kõiki vajalikke suhkruid ja valke. Meil tuleks eelistada taimetoitu, millele lisaks peame tarbima piimaprodukte, kana- ja noorloomaliha.