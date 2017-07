Vigala Sass: Kaalud kipuvad traumade ohvriks sattuma

Aga see on hästi peidetud ega paista alati välja nende boheemliku käitumise tõttu. Sageli esineb ka erootilisi kõrvalekaldeid. Kaalud võtavad elult kõike, mida saavad.

Vanad mehed peavad noorte Kaalukestega hästi ettevaatlikud olema, sest nood ei pane tähelegi, kui on jätnud oma tervise kaalukausile.

Kaaludel on harilikult puhtuses hoitud ihu, nii kui see neil vähegi võimalik. Aga see ei tähenda, et nende nahk alati terve oleks. Kuna nad pillavad küllaltki sageli oma võimu, saavad tihti ka hädasid külge. Omapärane on see, et vaatamata kopsude nõrkusele ei ole nad kopsutõbedele üldiselt vastuvõtlikud, küll aga gripile, bronhiidile, köhale jms. Ainult sel juhul, kui Kaaludel on kõht kinni, võib kõikide haiguste hulk järsult suureneda.