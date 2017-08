Vigala Sass: Kalad on võimelised joobuma rahast, tööst ja armastusest

Ka kõige meeletumad plaanid võivad leida toetust, sest see on Veemehele õnnelik päev. Tuleb ainult õnn õigele kaalukausile panna. Kui seda ei oska, võib saada tagasilöögi nii kopsupõletiku kui ka suguelundite kõrvalekalletena, eriti naised, kellel kõht on kinni.

Kui Kuu on Skorpionis, peab Veemees hoolega ette vaatama, kuhu ta vee kallab. Võib juhtuda, et ta ei märka Skorpioni, kes võitleb olematu vaenlasega oma kuue jala ja astlaga kõigil neljal rindel. Kui midagi ärritavat sisse ei võeta, märgatakse ohtu harilikult õigel ajal.