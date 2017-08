Vigala Sass: Kütt ei oska piiri pidada, aga on ilus, tugev, terve ja aus

Maitse, aga pea piiri. Muidu sööd end haigeks või paned kivid mägedes liikuma. Ka Skorpioni kivi (kodu) võib liikuma hakata ja ta on kõigest ilma. Siis on ka tervis kadumas. Skorpion peab kõiges mõõtu pidama, sest kõik maised hädad ripuvad ta kohal.

Kui Kuu on Kaaludes, on Skorpionil jälle palju mõelda, sest astudes ühele kaalukausile, viib ta teise poole tasakaalust välja. Sellel päeval peab hoiduma igasugusest ärritusest, mis viib rööpast välja hormonaalse regulatsiooni, seega ka südame rütmi ja muud talitlused. Kopsud ja hingamisteed on ohus. Võib saada isegi astma või ränga põletiku, sest Kaalud on ju ka kaks äärmust.

Aga kui Skorpion on tubli ja ei võitle neljal rindel ning peab toidus ja töös mõõtu, elab ta harilikult kaua ja sureb tihti tervena.