Vigala Sass: liigsest kehakaalust vabanemine teeb südamele ainult head

Inimesed, kellel on haiged neerud või maks või korrast ära puriinide ja kusihappe ainevahetus, näljaravi teha ei tohi. Peale selle need, kellel on täheldatud närvihaigusi, mida on põhjustanud krooniline kõhunäärmepõletik (kõrgemas eas), kellel on kahjustatud südame-veresoonkond ja vereloomeorganid, kellel esineb häireid vere hüübimises, kes põevad kroonilist muutustega südamelihasepõletikku, isheemiatõbe jms.