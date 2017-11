Vigala Sass: miks Eestis elav inimene ainult taimetoitu süües terve olla ei saa

Dieetravi on osa inimese loomulikust kodusest ravist ning kättesaadav praktiliselt kõigile, kes ennast ise heas füüsilises ja vaimses vormis hoida püüavad.

Ebaõige toitumine pikema aja vältel võib esile kutsuda nii vaimse kui ka füüsilise töövõime languse ning olla paljude haiguste otseseks põhjuseks.

Dieedi koostamisel ei ole õige lähtuda teiste rahvaste või mõne väikese usuklanni toitumisharjumustest või -võtetest. Igal rahval on oma toitumistraditsioonid.

Tuleb teada, et vale dieet on tervisele niisama ohtlik kui vale ravim. Ja võib-olla isegi ohtlikum, sest vale ravimi võtmine võib kaasa tuua küll mürgistuse, kuid taastumine toimub tihti ilma eriliste tüsistusteta. Vale dieedi pidamisega kaasnevad aga tervete organite funktsionaalsed häired ja isegi nii, et taastumine võib olla võimatu.

Arstid ja muud teadmamehed soovitavad inimestele eelkõige mõõdukust nii söömises kui joomises, nii töös kui puhkuses, mõõdukust kõigis eluvaldkondades. Sööme selleks, et elada, mitte ei ela selleks, et süüa.

Kuigi inimese hammastik ei ole päriselt lihasööjate oma, on meie organismi valguline ülesehitus niisugune, et peame saama ka loomset valku. Söövad ju isegi ahvid pisiimetajaid, kellest nende jõud üle käib. Ekslik on arvata, et meie kliimavöötmes saab inimese organism taimeriigist kõike vajalikku. See on võimalik ainult seal, kus kasvavad õlirikkad taimed nagu arahhis, oliivid, kastanid, kakao, kookos jm, millest võib tõesti saada kõiki vajalikke suhkruid ja valke. Meil tuleks eelistada taimetoitu, millele lisaks peame tarbima piimaprodukte, kana- ja noorloomaliha.

Taimne toit koos vähese loomse valguga (piim, kanaliha, munad) on kõige tõhusam toitumisviis, kui soovitakse haigusi vältida. Pealegi saame taimedest rohkem mineraale ja mikroelemente kui lihast. Umbes poole aasta jooksul on taimetoit meie kliimas ka kõige odavam toit.

Tervislikul toitumisel tuleks loomsetele rasvadele alati eelistada taimseid, kusjuures valku peaksid andma pähklid, mandlid, oliivid jms. Toidu hulk ei tarvitse olla suur, kui päevamenüü õigesti üles seada ja iga suutäis hästi läbi mäluda, tehes seega esimese seedimisakti juba suuõõnes, toitu korralikult süljega läbi immutades.

Väide, et liha ärajätmisel peaksime oma keha koormama suurema koguse taimse toiduga, ei pea paika. Seevastu üleliia rasvarikas toit kujutab endast ohtu igale organismile.

Oleks vale lihasöömine päevapealt maha jätta ja pelgalt taime-piimatoidule üle minna. Inimene peab uude elulaadi teadlikult sisse kasvama ega tohi end vägisi ning pealegi järsult sinna sisse suruda.

Mõtlematu talitamise korral tekivad 90 protsendil inimestest ainevahetushäired, sest mõtlemine lihast ja lihatoitudest „väsitab“ organismi. Eriti kahjustub närvisüsteem ning selle häired loovad eeldused muude organite haigestumiseks.

Lihatoidult taimsele üleminek võib toimuda ka järk-järgult: loomalihalt linnulihale, sealt kalale, piimatoodetele ja lõpuks taimsele toidule.

