Vigala Sass: neeruhaiged peavad sööma magedat toitu

Dieeti nr 7a kasutatakse neerutalitluse kroonilise puudulikkuse korral, kui kusihappe eraldumine on vähenenud (lämmastikuühendite eraldumine on häiritud) ja on tekkinud difuusne neerupäsmakeste põletik.

Alustama peaks dieeti kontrastpäevadega, mil päeva jooksul süüakse ainult ühte toitu (kartul, arbuus, kurk, keefir, õun, kõrvits vms) suuremas koguses. Söögikordi peab olema 5–6. Süüa tuleb hästi läbi keedetud maitseainevaba toitu 1,5–2 kg päevas. Seejuures on vaja jälgida, et vaba vedelikku oleks 1,5 l, s.t et 0,5 kg kartulile tuleb lisada üks liiter vett, arbuusile ja kurgile üldse mitte. Vedelikuna võib juurde juua õuna- või muud mahla või ravimteed. Ägeda difuusse päsmakeste põletiku põdemisel koos neerutalitluse puudlikkusega peaks valgu hulka vähendama 60 ja rasvasid 80 grammini päevas, kuid süsivesikuid võib tarbida normaalses koguses (450 g). Kogukalorsus peab olema 2900–3000 kcal. Selle dieedi pidamiseks peab olema 3–4 nädalat kodus.