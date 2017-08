Eriti peab toonitama, et nais-Kaljukits ei tohiks olla karja juht, sest hundi ilmudes ta lihtsalt kaotab pea ja tormab teadmatusse. Karjas peab Kaljukits olema juht, kuid see peab olema sokk.

Nais-Kaljukitsel on tihti kodust kaasa saadud palju ilu ja naiselikkust. Aga kõhu tikub ta meestel ära rikkuma, hoolimata sellest, et kitsedel on üldiselt väga head kõhud, mis peavad vastu ka mereveele ja okastraadile.

Kaljukitsed on nii maised olevused, et jäävad realistideks ka kõige müstilisemates olukordades. Väga omane on neile see, et nad peavad režiimi. Ainuke oht kõikidele Kaljukitsedele on ebakorrapärane päevarežiim.