Vigala Sass: rasvumine on paljude haiguste otsene põhjus

Sel juhul peaks kohe üle minema dieedile nr 7n, mis on ette nähtud valgukusemisel tuberkuloosi, reuma, kollagenoosi jm haiguste puhul.

Nagu kõikide neerukorratuste puhul, tuleb sool kõigepealt kohe söögist ära jätta, vähendades ühtlasi tarbitava vedeliku hulka toidus ja ka muidu kokku 800–900 grammini.

Liigse rasva mahavõtmiseks on väga palju retsepte ja võtteid, aga kui rasvumine on haigus, tuleb kindlasti kasutada täielikku rasvumisvastast dieeti. Eriti on seda vaja edasise rasvumise vältimiseks nendele inimestele, kes on kaks korda või rohkem normist raskemad. Need inimesed ei tohi kunagi teha näljakuuri. Isegi terve inimene võib nälgida ainult arsti järelevalve all.