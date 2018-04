Vigala Sass: sealihast oleks parem üldse loobuda

Dieet nr 14 on ette nähtud mitmesuguste allergiliste haiguste leevendamiseks. Eelnevalt (astmast rääkides) mainisime riivamisi allergia põhjusi. Peale ökoloogiliste põhjuste võib allergiat esile kutsuda ka pärilikkus, korteri sisustus, töökoht jm. Miks põevad allergiat rohkem noorukid, eriti lapsed? Aga sellepärast, et nende sisikond, s.o maks ja soolestik lasevad mitmesuguseid allergeene rohkem läbi.