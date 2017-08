Suure ego pärast kannatavad Skorpionid üldiselt neurooside käes, sest õhu- ja tule-Skorpionid ei tunnista kaotust, ja kui ka kaotavad, siis nii, et endale ja teistele kauaks meelde jääb. Nad võivad end pigem tappa, kuid ei kaota. Võitlevad alati lõpuni. Siit muidugi üks hea omadus: kui oskad talle oma ravimeetodit serveerida nii, nagu oleks see tema väljamõeldis ning maailmas ainulaadne, on kindel, et ta seda pedantselt järgib. Kuid Skorpion on juba selline, et ei hooli iseendast ega kellestki teisest. Küll aga peidab ta seda omadust hoolega.