Vigala Sass: tähtsaim on dieedi puhul see, et inimene teeks seda vabatahtlikult ja teadlikult

On üks väga vana tõde, mille inimesed tihtilugu unustama kipuvad: süüakse selleks, et elada, mitte ei elata selleks, et süüa.

Meie käsutuses on väga palju teoseid, kust võib lugeda ravitoitumisest ning muidugi ka toiduravist, aga väga vähestes on näidatud, et toidust tõuseb rohkem kahju kui kasu, kui seda neelatakse ainult tahtmise järgi.

Püüan anda ülevaate oma dieetravialase töö tulemustest, tuues ühtlasi ära lihtsad ravidieedi ülesehitamise võtted.

Palju olen üle võtnud klassikalisest dieediõpetusest, eriti dieetide numbrite määramisel, sest siis on uskmatutel inimestel võimalik klassikalisest meditsiinikirjandusest järele vaadata, kui palju on minu kirjutises esitatud väidetes tõest.