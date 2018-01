Jookidest on head tee, kohv, kakao, aga kindlasti piimaga.

Vältida tuleb rasvaseid toite, loomset rasva võib süüa ainult 20–30 g (või), ülejäänu tuleks tarvitada õlidena.

Väga rangelt on keelatud äädikaga konserveeritud toiduained, toores juur- ja puuvili, piim eraldi toiduna, oad, herned, must leib, limonaad, õlu, sealiha, hani, part, soolased toidud (heeringas, kilu, kurk), samuti suitsutatud tooted (kala, liha, vorst).

1,5–2 tundi enne igat sööki juua mineraalvett.

Palju muret teevad põletikud, mis on tekkinud kas maos, kaksteistsõrmiksooles või peensooles. Tavaliselt toovad need mainitud organite töös kaasa funktsionaalseid häireid. Tihti on kõnealused põletikud seotud inimese närvisüsteemiga, kui see on pidevas pingeseisundis (näiteks juhtidel).