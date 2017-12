Vigala Sass: vedelikul on organismis ülimalt tähtis roll

Paljude haiguste ravis annab mesi ühe komponendina häid tulemusi. Seega võtab mikroelementide- ja aminohapeterikas mesi otseselt osa fermentatiivsetest protsessidest, tõstab organismi immuunsust ja kiirendab haiguste paranemist, on parim ravim vanuritele.

Kas vedelikul on tähtsust?

Kui arvestada, et emaüsas sisaldub inimeses 85–95%, imikueas 70%, lapseeas 60–65%, täiskasvanuna aga 55–60% vett, siis on selge, et vedelikul on organismis ülimalt tähtis roll.

Kõik protsessid organismis toimuvad lahustes. Mida vähem on lahuseid, seda kiiremini inimene vananeb. Vanemas eas kasutatakse kudedes rohkem vett ära, see aga ei tähenda, et peame piiramatult vett jooma hakkama. Janu annab organismi veevajadusest märku, kuid me võime end harjutada ka ülemäära palju vett jooma.