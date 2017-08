Vigala Sass: Veevalaja on filosoof ja töömees ühes isikus

Kaljukits peab siis sööma mitu korda päevas ning jalutamas käima. Kindlasti tuleks abikaasaga (või kellega klapib) armumängu mängida, nagu oleksite esimest korda koos. Vaadake, kui ilusti see välja tuleb.

Kui Kuu on Kaaludes, on Kaljukits kohustatud väljas olema ning palju käima, et kopsud saaksid tuulutatud ja sääred seisnud verest tühjaks trambitud. See päev peaks kitsedel olema kepslemise ja rõõmu päev. Ei tohiks liiga palju riideid selga ajada, et ei külmetuks. Neil päevil peaks väga vaagima, mis on tähtis ja mis mitte, et ei tekiks üllatusi. Sel ajal on Kaljukits tihti hooletu, pannes oma elu kaalule. Seda tuleb teada ja mitte riskeerida!