Vigala Sassi tarkuseterad: mida vähem vett organismis, seda kiiremini inimene vananeb

Kui arvestada, et emaüsas sisaldub inimeses 85–95%, imikueas 70%, lapseeas 60–65%, täiskasvanuna aga 55–60% vett, siis on selge, et vedelikul on organismis ülimalt tähtis roll.