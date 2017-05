“Viimane nõiakütt” – teleesilinastus TV 3s

USA, Hiina ja Kanada ühistööna 2015. aastal valminud mängufilm “Viimane nõiakütt” tele­esilinastub 5. juunil kell 23 TV 3 sarjas “Kino 3”.

Lavastaja Breck Eisner tõdeb oma filmis “Viimane nõiakütt”, et tänapäeva maailm peidab endas palju saladusi, kuid kõige hämmastavam neist on see, et nõiad elavad meie keskel siiani. Nad on õelad üleloomulikud olendid, kes püüavad Musta Surma maailma lahti lasta.

Tuhanded nõiakütid on nende ebaloomulike vaenlastega võidelnud sadu aastaid; nende hulgas ka Kaulder (Vin Diesel) – vapper sõdalane, kel õnnestus tappa kõikvõimas Nõidkuninganna ning hävitada selle käigus ka tema järgijad.

Mõni hetk enne surma paneb kuninganna Kaulderile iseenda surematuse needuse, lahutades nii mehe oma kallist naisest ja tütrest. Tänapäeval on Kaulder ainuke allesjäänud nõiakütt, kes on õelaid nõidu sajandeid jahtinud, igatsedes ise samal ajal oma kallist perekonda.