Vikerraadio kuulajate lemmiksaade on "Müstiline Venemaa"

Vikerraadio 50. sünnipäeva puhul hääletas ligi tuhat kuulajat koduleheküljel parimaid saateid.

Ülekaalukalt valiti parimaks David Vseviovi ajaloosari "Müstiline Venemaa". Teise koha pälvis "Vikerhommik", mida praegu juhivad Taavi Libe, Märt Treier, Margit Kilumets, Meelis Süld, Helle Rudi, Anu Välba ja Silver Kuusik. Auväärsele kolmandale kohale hääletasid kuulajad Hendrik Relve saate "Kuula rändajat". Parimaks uueks saateks valiti Sten Teppani "Käbi ei kuku...". Nimetatud said kõik Vikerraadio kavas olevad saated.

Parima saate karikat kätte saades tänas David Vseviov kõiki oma kuulajaid ning ütles, et tal on meeldiv teada, kui palju on saatel jälgijaid, sest salvestuse ajal näeb ta ainsana kuulamas helioperaator Maris Tombachit. Praegu kõneleb "Müstiline Venemaa" vene kinokunstist ja parasjagu on luubi all näitlejannad. David Vseviov lausus, et saates on suur roll nendel, kellest juttu on, praegu näiteks sümpaatsetel näitlejannadel. "Kuid mõistagi tuleb rääkida ka ebameeldivatest inimestest," lisas Vseviov. Saate fenomeniks peab David Vseviov veel seda, et inimestel on põnev kuulda nendest sageli uskumatutest lugudest, mis nõukogudemaa elu juurde kuulusid.

Kuulajate lemmiksaadete esikümme

1. Müstiline Venemaa

2. Vikerhommik

3. Kuula rändajat

4. Rahva teenrid

5. Mnemoturniir

6. Ööülikool

7. Aja jälg kivis

8. Eesti lugu

9. Huvitaja

10. Samost ja Rumm