Vilkad linnud puukoorel – porr ja puukoristaja

Kaks väikest laululindu – porr ja puukoristaja – on puukoore vahelt putukate leidmisel ühed parimad spetsialistid.

Märkamatuim puutüvedel toimetaja on kahtlemata porr. Vähem kui 10grammine laululind on pruunikirju seljamustriga, mis sulandub ideaalselt ühte puukoorega.

Meie teine osav puutüvedel turnija on puukoristaja. Oma sinakashalli ülapoole ja märksa suurema kogu tõttu on teda hulga kergem tähele panna. Ka puukoristajate laul – kõlav vilistamine – kostab kaugele.