Vladislav Koržets: mina olen justkui konferansjee kontserdil

Esmaspäeval, 15. mail lõpetab ETV saade “Osoon” 24. hooaja uhke 900. saatega, mida nagu ikka juhib tuntud nalja-, kirja- ja kalamees Vladislav Koržets.

See, et üks telesaade on suutnud nii kaua vaatajaid köita, pole sugugi naljaasi. Vladislav Koržetsi arvates peitub põhjus selles, et ühendus/osadus loodusega on inimesele ülimalt tarvilik nii terve ihu kui ka terve vaimu jaoks. Kui aga inimene ise miskipärast piisavalt sageli metsa, rappa või merele ei pääse, aitab “Osoon” minna vaatajal sinna vähemasti vaimus.

“Julgen väita, et loodusekogemuse saamine pole miski tilulilu, vaid inimese elutähtis vajadus. Selleta läheb inimlaps sassi või kooleb üksinduse kurbusesse,” ütleb Koržets.