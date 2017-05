Voorus ei tule iial tagasi

SERGEI KRAANA: Leiutati isesõitev jalgratas * Nitševood * Tasub teada * Juhtunud lugu * Paetisme * Tõrre põhjast * Loosung * Karikatuur

Põlva leiutaja ning ratsionaliseerija Anatoli Ploom on oma leiutistega kuulsust kogunud üle kogu Põlvamaa. Nii kuuluvad tema leiutiste pikka nimekirja tuule jõul liikuv samovar ning kassi külge kinnitatavad tiivad, mis võimaldavad lemmikloomal sügisel koos kurgedega Egiptusesse lennata. Samuti on ettevõtlik insener leiutanud kaherattalise seadeldise, mis on varustatud juhtraua, kahe hammasratta, keti ja pedaalidega. Seadeldis annab Anatolile võimaluse kogu tema jalalihastes oleva jõu pedaalide ja nutika kettülekande abil ratastele üle kanda, nõnda et seadeldise peal istudes saab leidur tavapärasest mitu korda kiiremini poodi ja tagasi. Mees ise nimetab endaleiutatud seadeldist hellitavalt jalgrattaks.