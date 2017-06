Voronja IV suvenäitus keskendub inimese ja looduse vahelise tasakaalupunkti otsimisele

Voronja galerii, Varnja külas Peipsiveerel, avab pühapäeval neljanda suvehooaja näitusega „Avatud piirid“. Peterburi kunstniku ja galeristi Peter Belyi poolt kureeritud näitusel osalevad kunstnikud, kes töötavad orgaanilise ja anorgaanilise maailma vaheliste seoste loomisega ning kasutavad kunsti loomiseks loodust või loodusest pärinevaid protsesse.

Näitusel esitletakse peamiselt Peterburis tegutsevate kunstnike Elena Slobtseva, Sergey Denisov`i, Ivan Karpov`i, Denis Patrekeev`i, Vlad Kulkov`i, Sergey Mescherikov`i ja Yevgeny Yufit`i teoseid. Peter Belyi sõnul satuvad kunstnikud, justkui ristmikule – ühelt poolt tuleb neil silmitsi seista vahel lausa paanilist hirmu tekitava loodusega ja teiselt poolt tuleb neil orgaanilist maailma taltsutada, et taimed, putukad, kivid ja kristallid võtaksid kunstis vormi, mis aitavad taasluua harmoonilise sideme inimese ja looduse vahel.

Lisaks avatakse 20. juunil Tartu Kunstihoone väikeses galeriis põhinäitust toetav satelliit-näitus, mida saab näha vaid kolmel päeval 20.-22. juunini.

„Avatud piirid“ on peipsiveerel avatud kuni 27. augustini, kolmapäevast pühapäevani, kell 12-18.

Peter Belyi on kunstnikuna tegutsenud aktiivselt alates 2003. aastast. Ta on osalenud rohkem kui 60 ühis- ja personaalnäitusel nii Peterburis kui ka Moskvas, Milanos, Veneetsias, New Yorgis, Washingtonis, Miamis, Bolognas, Nantes`is, Londonis ja Jeruusalemmas. Belyi teosed kuuluvad mitmetesse rahvusvaheliste muuseumite kogudesse. Belyi kunstniku- ja kuraatoritööd on auhinnatud mitmete oluliste preemiatega.

Voronja galerii neljanda suvehooaja näitus on esimene Peter Belyi kuraatoritöö väljaspool Venemaa piire.

Näituse avamisele väljub Tartust, Vanemuise alumisest parklast, kell 13.15 eribuss. Koha broneerimiseks bussis tuleb eelnevalt registreerida Facebookis või helistada galeristidele numbril 588 44909.