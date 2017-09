Võrumaal hakatakse koolitama teppo-tüüpi lõõtspilli valmistajaid

August Teppo tehtud lõõtspillil mängib Juhan Uppin. Foto: Raivo Tasso

MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega korraldab teppo-tüüpi lõõtspilli valmistajate kursust. Esimesele kursusele, mis algab oktoobris, võetakse vastu 15 huvilist. Kursusele on oodatud kõik need, kellel on valmisolek ja soov omandada teppo-tüüpi lõõtspilli valmistamise oskused ning teha valmis päris oma lõõtspill.