Võrumaalt pärit, kuid Ameerikas elav Eesti kunstnik esitleb oma loomingut Ameerika Rahvusgaleriis

3. mail kell 12 etendub Eesti kunstniku Valev Laube kureeritud multidistsiplinaarne muusika- ja tantsuüritus „Tonality of Culture“ Ameerika Ühendriikide Rahvusgaleriis Washington DCs.

Võrumaalt pärit, kuid New Yorgis elav kunstnik Valev Laube esitleb mai alguses oma äsja valminud kunstiprojekti „Tonality of Culture“ Ameerika Rahvusgaleriis, Washington DCs. Projekti eesmärk on esitleda Ameerika publikule Eesti kultuuri hulgalisi kultuuritoone läbi liikuvate videoanimatsioonide ja muusika. Esitusele tuleb nii vanemaid, okupatsiooni ajal keelatud, kuid ka tänapäevaseid uuspärimusmuusika palasid. Teosed tähistavad Eesti praegust loomingulist vabadust, mis on inspireerinud artiste mõtlema Eesti kultuuri ja traditsioonide tähendusele.

„Okupatsioonijärne aeg on andnud artistidele vabaduse taasavastamaks Eesti kultuuri läbi arhiivilindistuste, väliseestlaste kogukondade kui ka teiste kultuuride.“ Laube lisab: „Esimest korda üle pika aja võivad eestlased vabalt ja uhkelt oma kultuuriga tegeleda ning uuesti mõelda sellele, mida tähendab olemaks eestlane ja kuidas vanad Eesti traditsioonid sobituvad uudsesse Eesti kultuuri ja rahvuslikku konteksti.“

Publiku ette tuuakse pärimuspalasid, mis Nõukogude ajal olid keelatud, samuti esitatakse paljude uuspärimusmuusika autorite teoseid. Koostöös New Yorgis elava eestlannast tantsija ja koreograafi Diina Tammega luuakse mitmetahuline elamus läbi tantsu, pildi ja muusika.

Kontserdil astuvad üles Valev Laube (viiul, visuaalid), Diina Tamm (tants, koreograafia), Evan Basta (vioola), Reid Zuckerman (kitarr) ja James Koroni (tants).

Kontsert on osa kontserdisarjast „Sada aastat Eesti Vabariiki“ ning samuti tähistakse Eesti eesistumist Euroopa Liidu Nõukogus.

Üritust toetavad Eesti Saatkond Washingtonis, Ameerika Rahvusgalerii (National Gallery of Art, U.S.A) ja Rochesteri Ülikool (University of Rochester).