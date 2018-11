Kuhu pöörduda, kui tervisega on tekkinud mure?

Tarmo on endamisi mõelnud, et vahel ongi ju uni kehvem, praegu on palju tööd ka ja kiiremad ajad … Ühel päeval muutub aga seljavalu tugevamaks ja Tarmo otsustab sõita haiglasse erakorralise meditsiini osakonda. Ju nad seal ikka saavad mingi lahenduse leida?

Alustama peaks aga mujalt. Kui tervisega tekib mure, mis iseenesest ei möödu, aitab sind kõige paremini perearst.

Perearstil on koos pereõe ja meeskonnaga kõik vajalikud oskused, et leida sinu tervisemurele lahendus. Perearsti meeskond on kättesaadav ja sinu teejuht meditsiinimaailmas. Sealjuures on oluline, et tekkinud mure saaks lahenduse nii kiiresti, nagu sinu tervise jaoks on vaja.

Haiglate erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) pakutakse vältimatut abi. Abi, mille edasilükkamine või osutamata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Tarmo mure ei vajanud EMOsse minekut.

Tervisemurega alusta perearstist

Kui sulle tundub, et probleemi saab lahendada vaid eriarst, pöördu esmalt perearstikeskusesse. Pereõde või perearst otsustab, kas saad (märksa kiiremini) abi juba perearstikeskuses või vajad siiski juba eriarsti visiiti.

Tänu digilahendustele teevad perearstid eriarstidega juba aastaid tihedat koostööd. Perearst saadab vajadusel eriarstile andmed ning eriarst hindab, kas perearsti määratud ravi on piisav või vajab patsient eriarsti visiiti. Nii hoiad ka sina patsiendina oma aega ja energiat kokku.

Võrreldes EMOga, kus isepöördujate keskmine ooteaeg ületab nelja tundi, saab visiidi aega perearsti ja pereõe juurde planeerida. Samuti on võimalik saada visiidi ajal perearstikeskuses rohkem teavet oma haiguse olemuse ning ennetamise kohta. EMO on mõeldud raskes seisundis patsiendi kiireks aitamiseks.