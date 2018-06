Perearsti nõuandeliinilt 1220 saab abi ka öösel

Võimalusel ja vajadusel kraadige ennast või abivajajat enne helistamist (eriti oluline väikelaste puhul).

Võimalusel ja vajadusel mõõtke vererõhku (ja pulsi-sagedust) ning pange paberile kirja.

Pange kirja, milliseid ravimeid võtate. Nõustaja võib küsida ravimite toimeainete kohta.

Varuge telefoni kõrvale paber ja pliiats, et kirjutada üles juhised koduseks raviks.

Millise murega helistada?

Kahtluse korral tasub alati helistada ja nõu küsida. Ka teadlikel inimestel läheb ärevates olukordades meelest, mida teha põletuse korral või millised on õiged vahendid lapse palaviku leevendamiseks.

Nõuandeliini töötajad tegelevad iga päev ka ravimeid puudutavate küsimustega. 1220 võib helistada, kui on ununenud, mitu korda päevas tuleb ravimit võtta. Enne helistamist vaadake kindlasti üle enda ravimi toimeaine.

Oluline teada

Õhtuti ja pühade ajal on liinile rohkem helistajaid. Siis on perearstikeskused suletud ja perearstid ei ole kättesaadavad. Kui helistajaid on palju, võib liin suunata teid ootele. Kui küsimus ei ole kiireloomuline, võib ootamise asemel mõne aja pärast tagasi helistada. Helistades kuulete esmalt sissejuhatavat teksti ning seejärel saate ühenduse kõnekeskusega.

Loe veel

Helistades lauatelefonilt lühinumbrile 1220, on esimesed viis minutit tasuta (v.a Elisa ja Tele2 võrgust). Pärast viit minutit tasub helistaja kõne eest kohaliku kõneminuti hinna aluse.

Helistades mobiililt lühinumbrile 1220, tasub helistaja kõne eest alates esimesest minutist telefonioperaatorite hinnakirjade alusel (Telia – 0,2278 €/min, Tele2 – 0,23 €/min,

Elisa – 0,30 €/min [seisuga 29.03.2018]).

Perearsti nõuandeliin 1220 Annab nõu, kuidas tervisemurega edasi käituda.

Välismaalt helistades tuleb valida +372 634 6630.

Helistaja jääb anonüümseks.

Abi saab nii eesti kui vene keeles.

Helistada võivad kõik inimesed olenemata ravikindlustuse olemasolust.