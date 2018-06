Reisid Euroopasse? Võta kaasa Euroopa ravikindlustuskaart!

Euroopa Liidus on lihtne reisida. Õnnetuste ja ootamatute tervisemurede eest ei ole aga keegi kaitstud. Euroopa ravikindlustuskaart aitab õnnetuse korral vähendada kulutusi arstiabile.

Euroopa ravikindlustuskaart kehtib ainult juhul, kui inimesel on Eestis samal ajal kehtiv ravikindlustus. Kaardi ettenäitamisel saab kohalikega võrdsetel tingimustel vajalikku arstiabi Euroopa Liidus ning Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis.

Vajalik arstiabi tähendab neis riikides viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserikke ravimist. See võib olla näiteks kõrge palavik, kõhuvalu, infarkt või õnnetuse tagajärjel tekkinud vigastus. Lisaks on veel üksikud teenused, mida loetakse vajalikuks arstiabiks. Need on hapnik- ja dialüüsravi ning keemia-ravi. Nende raviliikide puhul tuleb enne teise riiki minekut mõne sealse haiglaga kokku leppida, et seal saaks vajalikku ravi patsiendile sobival ajal.

Miks on reisides vaja ka erakindlustust? Eeskätt sellepärast, et vajalik arstiabi ei ole tasuta. Inimesel tuleb maksta visiiditasu ja voodipäevatasu asukohamaa hindade järgi. Haigekassa ei maksa neid tasusid ega riikidevahelist sõidukulu.