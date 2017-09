Vältige üleliigseid kulutusi ravimitele

Julgelt võib väita, et sama toimeainega ravimitele ei laiene tuntud käibetõde “kallim on parem”.

Kõrge vererõhk on insuldi, südameinfarkti, südamepuudulikkuse, neerukahjustuste ja neist tuleneva surma oluline riskitegur. Seda esineb rohkem kui kolmandikul arenenud riikide elanikest ja enam kui 60 protsendil Eesti eakatest. Koos tüsistustega on kõrgvererõhktõbi Eestis peamine haigestumise ja surma põhjus. Selle esinemist saab oluliselt vähendada eelkõige toitumise, liikumise jt patsiendi enda kontrollitavate tegurite muutmisega.

Toimeainepõhised retseptid

Pahatihti tuleb aga ka väga tervislike eluviiside juures terve ülejäänud elu ravimeid võtta. See tähendab pikaajalisi kulutusi ravimitele. Ravimite hind võib ühe toimeaine piires aga märkimisväärselt erineda. Tulenevalt valikust võib patsient ainuüksi ühe ravimi pealt säästa aastas kümneid eurosid.

Kõikides ravimites on toime­aine, mis ravib või leevendab haigust. Samuti vajalikud abiained selleks, et toimeaine oleks manustatav soovitud kujul (nt tabletina, salvina, aerosoolina) ja mis annavad ravimile maitse ja välimuse. See kehtib nii käsimüügi- kui ka retseptiravimite kohta.

Üldjuhul kirjutab arst retseptile toimeaine nimetuse. Sel juhul on apteekril kohustus pakkuda ostjale sobivate ravimite hulgast soodsaimat.

Kuigi üldiselt on määratud toimeaine piires erinevate ravimite vahetamine ohutu, võib mõni kord olla nii, et arst peab meditsiinilistel põhjustel retsepti koostama pakendipõhiselt ehk retseptile kirjutatakse konkreetse tootja kindla ravimi nimetus. Sel juhul peab arst patsienti teavitama ravimi asendamise võimalusest ja tingimustest. Kui ravim ei ole asendatav, tuleb patsienti teavitada asendamise keelamise põhjusest.

Soodsam ei ole kehvem

Sama toimeainega ja samal kujul (tabletid, siirup vm) ravimeid on Eestis müügil eri ravimitootjatelt.

Oluline on teada, et kõik need vastavad toime, ohutuse ja kvaliteedi poolest ühesugustele nõuetele ja erinevus seisneb peamiselt hinnas. Seega võib väita, et sama toimeainega ravimitele ei laiene tuntud käibetõde “kallim on parem”.

Aasta jooksul uuendatakse neli korda soodusravimite nimekirja. See tähendab, et ka regulaarselt teatud ravimit ostes tasub apteekrilt küsida, kas hind on muutunud või kas müügile on tulnud sama toimeainega odavam alternatiiv.

Hoia kulutustel silm peal

Riigiportaalis www.eesti.ee saab igaüks hõlpsalt veenduda, kas retsept kirjutati välja toimeaine­põhiselt ja kas ostetud ravim kuulus hinnalt soodsamate hulka.

Oma retsepte saab vaadata riigiportaali retseptikeskuses (Avaleht " Tervis ja tervisekaitse " Minu retseptid " Haigekassa e-teenus). Vajutades mõnele retseptile, saab vaadata täpsemaid andmeid. Toimeainepõhiselt koostatud retseptil on märge “Toimeainepõhine” (tulp “Andmed arsti juures” " Pakendi kood, nimetus, arv). Konkreetse pakendi valikul on näha arsti põhjendus, miks just selle tootja konkreetne ravim oli antud juhul vajalik (Andmed arsti juures " Asendamatuse põhjendus).

Juba välja ostetud retseptide korral on retsepti andme detailvaates võimalik näha ka patsiendi võimalikku kokkuhoidu ravimivalikul (tulp “Andmed apteegis” " Võimalik sääst). Kui ostja valis kallima ravimi, on portaalis näha apteekri sisestatud selgitus valiku kohta (Andmed apteegis " Apteekri lisaselgitus).

Riigiportaalist näeb ka ülejäänud retseptide infot: millised retseptid kehtivad, kes on ravimite ostja, milliseid ravimeid on ostetud jne. Portaali eesti.ee saab siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või pangalinkide abiga.