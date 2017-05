Varakult avastatud rinnavähk on ravitav

Sõeluuring ehk ennetav uuring on mõeldud eelkõige tervetele, kaebuste ja sümptomiteta naistele emakakaela- või rinnavähi varajaseks avastamiseks.

Eestis kutsutakse rinnavähi sõeluuringule naisi vanuses 50–62 iga kahe aasta järel. Kui oled sündinud aastal 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965 või 1967, palun tule ja osale 2017. aasta jooksul rinnavähi sõeluuringus. Kõigi ravikindlustatud naiste uuringu eest tasub haigekassa.

Vajalik rinnavähi sõeluuring

Enamasti pöördutakse arsti juurde rinnavähi kahtlusega siis, kui rinnas avastatakse n-ö tükk. Lisaks sellele tasub olla tähelepanelik ka teiste ohumärkide suhtes: muutunud rinnakuju, laikude teke, rinnanibu sissetõmme, eritis rinnanibust või kaenlaaluste lümfisõlmede suurenemine. Selliste märkide ilmnemisel tuleb kindlasti arsti poole pöörduda.

Rinnavähi saab avastada enne, kui kasvaja on endast märku andnud ja organismis levima hakanud. Sõeluuringute käigus kasutatav rinnanäärme radioloogiline uuring ehk mammograafia on selleks üks parimaid võimalusi.

Rinnavähi varajane avastamine on ülioluline, sest võimaldab alustada ravi õigel ajal. Varakult avastatud rinnavähk on paremini ravitav ning võimaldab vajaduse korral kasutada rinda säästvaid ravi- ja operatsioonimeetodeid.

Mis on mammograafia?

Mammograafiauuring tähendab, et rindadest tehakse röntgeniülesvõtted. Väikese kiirgusdoosiga mammograafia on tervisele ohutu. Uuringus osaleja juhatatakse aparaadi juurde, kus uuringut tegev radioloog asetab rinnad kordamööda kahe lameda plaadi vahele ja teeb pildid kummastki

rinnast.

Uuring võib küll veidi ebamugav tunduda, kuid pole valus. Kui see siiski ebamugavust või valu tekitab, tuleb sellest õele või arstile kohe teada anda. Ülesvõtte tegemise ajal on äärmiselt oluline paigal püsida – see tagab pildi parema kvaliteedi. Tehtud röntgeniülesvõtteid hindavad kaks radioloogi, et veenduda tulemustes ja tagada sõeluuringu kvaliteet.

Uuringupäeval soovitame valitud raviasutusse veidi varem kohale minna. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument. Uuringul tuleb end vööni lahti riietada, seega valige mugav rõivastus. Sel päeval pole soovitatav kasutada deodoranti, kehapuudrit ega kehakreemi, sest need võivad mõjutada röntgenipildi kvaliteeti. Naised, kelle menstruaaltsükkel muudab rinnad tundlikuks, võiksid minna uuringule tsükli 5.–15. päeval, sest siis on rinnad vähem hellad.

Kuhu osalemiseks pöörduda?

Naistele, kelle aastakäigud on tänavu sõeluuringule kutsutavate seas, saadab vähi sõeluuringute register nimelise kutse. Et kutse saadetakse rahvastikuregistris olevale postiaadressile, ei pruugi need inimesed, kelle tegelik elukoht ei ühti rahvastikuregistris oleva postiaadressiga, kutset kätte saada. Seetõttu on vaja oma andmeid riigiportaalis Eesti.ee aeg-ajalt kontrollida.

Koos paberkutsega saadetakse ka elektroonne kutse e-tervise patsiendiportaali saatekirjade lahtrisse. Pärast kutse saamist tuleks leida tervishoiuasutuste hulgast endale sobivaim ja end uuringule registreerida.Rinnavähi sõeluuringus saab osaleda ka mööda Eestit liikuvates mammograafiabussides, mille liikumisgraafikud on samuti kutsel ära toodud.

Uuringutulemused tehakse teatavaks paari päeva jooksul. Vastavalt kokkuleppele edastatakse kirjalik vastus e-posti teel või soovitud aadressile paberkandjal.

Mõnikord võib juhtuda, et naine kutsutakse kordusuuringule. See ei tähenda automaatselt rinnavähki. Enamasti soovitakse vaid veenduda esmase uuringutulemuse täpsuses.

Ära jää kutset ootama!

Uuringus osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Kui sünniaasta jääb tänavuste kutsesaajate nimekirja, tuleb lihtsalt helistada endale kõige sobivamasse tervishoiuasutusse.

Registreerumisel kontrollitakse sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument!

Rinnavähi sõeluuringule saab registreerida telefoni teel:

Tallinnas ja Harjumaal

Põhja-Eesti regionaalhaigla, Sütiste tee 19, 617 2405, 5300 6334

Mammograaf Rinnakliinik, Kotka 12, 627 4470

Estonia pst 1/3, 627 4222

Ida-Tallinna keskhaigla,

Magdaleena polikliinik diagnostikakeskus,

Pärnu mnt 104, 606 7684, 5362 8909

Mujal Eestis

Pärnu haigla, Ristiku 1, 447 3561

Tartu ülikooli kliinikum, Puusepa 8, 731 9411

Ida-Viru keskhaigla, Ilmajaama tn 14, 337 8711

Narva haigla, Haigla 5, 357 2737

Liikuva mammograafiabussi asukohad ja peatumisajad:

Järvamaa Türi Türi tervisekeskuse hoov, Viljandi 4, 18. mai 731 9411

Järvamaa Türi Türi Lillelaat 19.–21. mai, 731 9411

Harjumaa Keila Keila tervisekeskus, Paldiski mnt 17 kuni 1. juuni, 627 4470

Järvamaa Aravete Kauplus Meie pood, Piibe mnt 16 22.–23. mai, 731 9411

Järvamaa Järva-Jaani Järva-Jaani vallamaja tagune parkla 24.–25. mai, 731 9411

Järvamaa Paide Järvamaa haigla hoov, Tiigi 8 26. mai – 9. juuni, 731 9411

Hiiumaa Kärdla Hiiumaa haigla, Rahu 2 5.–15. juuni, 627 4470

Tartumaa Tartu Tartu kaubamaja peasissekäik, Riia 1 12.–16. juuni, 731 9411

Tartumaa Elva Elva kesklinna apteek, Kesk 23 19.–21. juuni, 731 9411

Tartumaa Rõngu Rõngu vallamaja 22. juuni, 731 9411

Raplamaa Rapla Raplamaa haigla, Alu tee 1 17. juuli – 24. august, 627 4470

Tartumaa Tartu Tartu kaubamaja peasissekäik, Riia 1 21. august – 1. september, 731 9411

Lääne-Virumaa Rakvere Rakvere haigla polikliinik, Tuleviku 1 28. august – 21. september, 627 4470

Tartumaa Jõgeva Jõgeva haigla, Piiri 2 4.–8. september, 731 9411

Põlvamaa Põlva Põlva haigla, Uus 3 11.–15. september, 731 9411

Võrumaa Võru Võru polikliinik, Jüri 19a 18.–22. september, 731 9411

Valgamaa Valga Valga haigla, Peetri 2 25.–29. september, 731 9411

Saaremaa Kuressaare Kuressaare haigla, Aia 25 25. september – 18. november, 627 4470

Viljandimaa Viljandi AS Viljandi Tervisekeskus, tervisekeskuse hoov, Turu 8/10 2.–13. oktoober, 731 9411

Järvamaa Paide Järvamaa haigla hoov, Tiigi 8 16.–20. oktoober, 731 9411

Tartumaa Elva Kesklinna apteek, Kesk 23 23.–24. oktoober, 731 9411

Tartumaa Ülenurme Ülenurme 25. oktoober, 731 9411

Tartumaa Ilmatsalu Ilmatsalu 26. oktoober, 731 9411

Tartumaa Kõrveküla Kõrveküla 27. oktoober, 731 9411

Tartumaa Luunja Luunja 30. oktoober, 731 9411

Tartumaa Roiu Roiu 31. oktoober, 731 9411

Tartumaa Tartu Tartu kaubamaja peasissekäik, Riia 1 1.–10. november ja 4.–15. detsember, 731 9411